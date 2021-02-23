Стали известны все участники плей-офф КХЛ в Западной конференции
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ финский «Йокерит» обыграл подольский «Витязь». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в Хельсинки и завершилась со счётом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Лаури Марьямяки.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Из-за проигрыша подмосковная команда не смогла выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Борьбу за Кубок Гагарина продолжит столичный «Спартак», разгромивший в домашнем матче «Сочи» со счётом 6:1.
Таким образом, определились все участники плей-офф в Западной конференции: ЦСКА, санкт-петербургский СКА, московское «Динамо», ярославский «Локомотив», финский «Йокерит», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь» и «Спартак».
«Витязь» проиграл «Йокериту» и лишился шансов на выход в плей-офф КХЛ
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