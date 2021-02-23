Никитин: ЦСКА весь сезон готовится к плей-офф. Оттачиваем всё без исключения

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с череповецкой «Северсталью» (3:0).

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ в сезоне-2020/2021

«Ровная игра, очень долго счёт был «на тоненького». Мы вовремя забили, и это дало нам преимущество: уже ловили соперника на контратаках. Подготовка к плей-офф? Мы весь сезон готовимся к плей-офф. Сейчас осталось две игры, оттачиваем всё без исключения. Всё будет важно в плей-офф», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком», а ЦСКА в Ярославле — с местным «Локомотивом». Обе встречи состоятся 25 февраля.