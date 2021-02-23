Защитник «Сент-Луиса» Карл Гуннарссон выбыл до конца сезона
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» Карл Гуннарссон выбыл до конца сезона из-за травмы правого колена, информирует официальный сайт команды.
34-летний шведский хоккеист получил повреждение во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз» (0:3). Он покинул лёд с помощью партнёров по команде и не вернулся в игру. В настоящее время защитник проходит дополнительное ортопедическое обследование и визуализацию для определения степени травмы.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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