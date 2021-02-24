Экс-игрок «Витязя» Мирасти: даже не представляю, что Панарин мог избить девушку

Экс-форвард «Витязя» Джон Мирасти прокомментировал ситуацию с игроком «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным, который взял временный отпуск после выдвинутых обвинений из России в избиении девушки в 2011 году.



«Панарин всегда казался отличным парнем, я могу сказать о нём только хорошее, поэтому, когда я услышал об этой истории, я подумал: «О, это не похоже на него». И я почти уверен, что услышал бы что-то подобное, если это бы действительно имело место быть, будучи одним из игроков-ветеранов «Витязя».

Я никогда не слышал ничего подобного, поэтому был просто потрясён. Я, конечно, не говорю, что этого не было, но, даже если так, то почему это всплывает через 10 лет?

Артемий всегда хорошо ко мне относился, он был, очевидно, перспективным игроком, что и доказал на уровне НХЛ. Тот год был странный для всех нас, потому что было большинство игроков «Витязя» в то время – это канадцы, и мы не говорили ни слова по-русски.

Мы действительно нашли с ним общий язык, потому что он довольно хорошо говорил по-английски, и я не могу сказать о нём ничего плохого. Вот почему для меня всё это действительно шокирует.

Я даже не представляю, что Панарин мог избить девушку. Он был маленьким тощим парнем, который просто всегда улыбался, заставляя людей смеяться, и он был чертовски хорошим хоккеистом… Всё это просто не укладывается у меня в голове», — цитирует Мирасти New York Post.