Экс-игрок «Витязя» Бреннан: ничего не знал и не слышал об истории с Панариным

Бывший канадский нападающий «Витязя» Кип Бреннан, выступавший за подмосковный клуб в сезоне-2011/2012, выразил мнение о решении форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина уйти в отпуск из-за обвинений в избиении в 2011 году в Риге 18-летней девушки.
«История с Панариным? Я ничего не знал и не слышал, чтобы что-то подобное когда-либо происходило. Он был отличным парнем, который всегда был на позитиве в раздевалке. Артемий много работал над своим английским с парнями из Северной Америки и был очень талантливым молодым игроком», — приводит слова Бреннана New York Post.
Напомним, что 21 января российский нападающий опубликовал в «Инстаграме» пост с фотографией семьи российского оппозиционера Алексея Навального, сопроводив сообщение хештегом #свободунавальному. Спустя месяц Назаров дал интервью, в котором сообщил, что экс-форвард «Витязя», а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2011 году в Риге избил 18-летнюю девушку.
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