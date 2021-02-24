Малкин открыл счёт в матче с «Вашингтоном», реализовав удаление Овечкина

В эти минуты в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз». Идёт 1-й период, в счёте ведут гости – 1:0.



На 6-й минуте встречи российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин был удалён за блокировку. Уже спустя чуть более одной минуты его соотечественник из «Питтсбурга» Евгений Малкин реализовал это численное преимущество. Результативные передачи на свой счёт записали Крис Летанг и Джейк Гюнцель.

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Для 34-летнего Малкина эта 4-я заброшенная шайба в текущем сезоне, также на его счету 7 голевых передач (11 очков) при показателе полезности «-4» и 12 минутах штрафного времени.