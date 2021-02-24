«Нью-Джерси» проиграл «Баффало», несмотря на шайбу Гусева

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на выезде обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Олофссон, Расмус Асплунд, Дилан Козенс и Коди Икин.

За «Нью-Джерси» единственный гол забил российский форвард Никита Гусев. Защитник Дмитрий Куликов за 17.48 на площадке нанёс два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Это поражение стало для «Дэвилз» третьим подряд, для «Сэйбрз» эта победа стала второй в последних семи матчах. Следующую встречу 26 февраля команды проведут между собой, затем «Баффало» 27 и 28 февраля примет «Филадельфию Флайерз», а «Нью-Джерси» в эти же даты сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».