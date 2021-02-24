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«Нью-Джерси» проиграл «Баффало», несмотря на шайбу Гусева

«Нью-Джерси» проиграл «Баффало», несмотря на шайбу Гусева
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Баффало Сэйбрз» на выезде обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Олофссон, Расмус Асплунд, Дилан Козенс и Коди Икин.

За «Нью-Джерси» единственный гол забил российский форвард Никита Гусев. Защитник Дмитрий Куликов за 17.48 на площадке нанёс два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Это поражение стало для «Дэвилз» третьим подряд, для «Сэйбрз» эта победа стала второй в последних семи матчах. Следующую встречу 26 февраля команды проведут между собой, затем «Баффало» 27 и 28 февраля примет «Филадельфию Флайерз», а «Нью-Джерси» в эти же даты сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2021, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Олофссон (Далин, Райнхарт) – 30:20' (5x4)   0:2 Асплунд (Райнхарт, Айкел) – 45:16' (5x5)   0:3 Козенс (Холл, Стаал) – 46:50' (5x5)   1:3 Гусев (Суббэн, Заха) – 59:32' (6x5)   1:4 Икин (Окпосо) – 59:59' (en)
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