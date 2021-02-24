«Пингвинз» обыграли «Кэпиталз» благодаря голу Малкина

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» в овертайме на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Малкин, Джейк Гюнцель и Каспери Капанен.

За «Кэпиталз» голы забили Рихард Паник и Конор Шири. Форвард Александр Овечкин за 17.44 на площадке нанёс два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Форвард Евгений Кузнецов провёл на льду 15.11 и отметился результативной передачей. Защитник Дмитрий Орлов за 18.55 один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-1».

Следующий матч 26 февраля команды проведут между собой, затем «Пингвинз» 28 февраля и 1 марта сыграют на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Кэпиталз» 27 и 28 февраля проведут встречи с «Нью-Джерси Дэвилз».