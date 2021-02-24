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«Оттава» победила «Монреаль» в серии буллитов, у Зуба результативная передача

«Оттава» победила «Монреаль» в серии буллитов, у Зуба результативная передача
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» дома в серии буллитов обыграл «Монреаль Канадиенс». Счёт встречи – 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон, Брэди Ткачук (2), Эрик Бреннстрём и Тим Штюцле. Российский защитник Артём Зуб за 15.55 на площадке записал на свой счёт результативную передачу. Защитник Никита Зайцев за 23.13 на льду совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Форвард Евгений Дадонов провёл на площадке 18.16 и нанёс два броска по воротам, его показатель полезности составил «0».

За «Монреаль» голы забили Ши Уэбер (2), Джонатан Друен и Тайлер Тоффоли. Защитник Александр Романов за 14.09 на льду заработал показатель полезности «-1».

В следующих матчах 26 и 27 февраля «Оттава» дома сыграет с «Калгари Флэймз», а «Монреаль» 26 и 28 февраля проведёт выездные встречи с «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2021, среда. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 4
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Батерсон (Степан, Зуб) – 01:36' (5x5)   2:0 Ткачук (Батерсон, Штюцле) – 09:57' (5x4)   2:1 Уэбер (Эванс, Перри) – 16:03' (5x5)   3:1 Бреннстрём (Уайт, Браун) – 23:41' (5x4)   3:2 Друен – 24:52' (5x5)   3:3 Уэбер (Дано, Кулак) – 30:06' (5x5)   3:4 Тоффоли (Дано, Эдмундсон) – 48:06' (5x5)   4:4 Ткачук (Норрис, Шабо) – 50:11' (5x5)   5:4 Штюцле – 65:00' (ПБ)
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