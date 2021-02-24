«Оттава» победила «Монреаль» в серии буллитов, у Зуба результативная передача

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» дома в серии буллитов обыграл «Монреаль Канадиенс». Счёт встречи – 5:4.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дрейк Батерсон, Брэди Ткачук (2), Эрик Бреннстрём и Тим Штюцле. Российский защитник Артём Зуб за 15.55 на площадке записал на свой счёт результативную передачу. Защитник Никита Зайцев за 23.13 на льду совершил два броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0». Форвард Евгений Дадонов провёл на площадке 18.16 и нанёс два броска по воротам, его показатель полезности составил «0».

За «Монреаль» голы забили Ши Уэбер (2), Джонатан Друен и Тайлер Тоффоли. Защитник Александр Романов за 14.09 на льду заработал показатель полезности «-1».

В следующих матчах 26 и 27 февраля «Оттава» дома сыграет с «Калгари Флэймз», а «Монреаль» 26 и 28 февраля проведёт выездные встречи с «Виннипег Джетс».