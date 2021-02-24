«Вашингтон» четвёртый раз в сезоне проиграл «Питтсбургу», ведя в счёте в ходе матча

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» в овертайме на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Малкин, Джейк Гюнцель и Каспери Капанен. За «Кэпиталз» голы забили Рихард Паник и Конор Шири. В ходе матча команда Питера Лавиолетта вела со счётом 2:1, но в итоге «столичные» уступили в овертайме. Примечательно, что в нынешнем сезоне команды встречались уже пять раз. «Питтсбург» одержал четыре победы, и все они оказались волевыми.

Следующий матч 26 февраля команды снова проведут между собой, затем «Пингвинз» 28 февраля и 1 марта сыграют на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Кэпиталз» 27 и 28 февраля проведут встречи с «Нью-Джерси Дэвилз».