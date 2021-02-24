«Вашингтон» четвёртый раз в сезоне проиграл «Питтсбургу», ведя в счёте в ходе матча
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» в овертайме на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:2.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Малкин, Джейк Гюнцель и Каспери Капанен. За «Кэпиталз» голы забили Рихард Паник и Конор Шири. В ходе матча команда Питера Лавиолетта вела со счётом 2:1, но в итоге «столичные» уступили в овертайме. Примечательно, что в нынешнем сезоне команды встречались уже пять раз. «Питтсбург» одержал четыре победы, и все они оказались волевыми.
Следующий матч 26 февраля команды снова проведут между собой, затем «Пингвинз» 28 февраля и 1 марта сыграют на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Кэпиталз» 27 и 28 февраля проведут встречи с «Нью-Джерси Дэвилз».
Лавиолетт — о матче с «Питтсбургом»: теперь всё зависит только от «Вашингтона»
Рекомендуем вам
- 24 февраля 2021
-
07:25
-
06:41
-
06:30
-
06:27
-
06:16
-
06:16
-
06:05
-
05:53
-
05:43
-
03:45
-
03:25
-
02:11
-
01:58
- 23 февраля 2021
-
23:50
-
23:46
-
23:24
-
22:34
-
22:20
-
22:03
-
21:50
-
21:49
-
21:22
-
20:50
-
20:44
-
20:28
-
19:52
-
19:39
-
19:35
-
19:33
-
19:18
-
19:14
-
19:11
-
19:05
-
18:57
-
18:42
Партнерский контент
Рекомендуем вам