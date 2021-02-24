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«Чикаго» обыграл «Коламбус» в серии послематчевых буллитов

«Чикаго» обыграл «Коламбус» в серии послематчевых буллитов
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде в серии буллитов переиграл «Коламбус Блю Джекетс». Счёт встречи – 6:5.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Карл Сёдерберг, Патрик Кейн, Брэндон Хагель, Доминик Кубалик, Адам Боквист и Алекс Дебринкэт. Российский защитник Никита Задоров за 22.08 на площадке совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Коламбус» голы забили Кэм Аткинсон, Патрик Лайне (2) и Оливер Бьёркстранд (2). Форвард Михаил Григоренко за 10.02 на льду результативными действиями не отметился. Защитник Владислав Гавриков за 25.34 сделал один бросок по воротам соперника, его показатель полезности составил «0».

Следующий матч 26 февраля команды проведут между собой, затем «Чикаго» 28 февраля и 1 марта примет «Детройт Ред Уингз», а «Коламбус» 27 и 28 февраля проведёт выездные встречи с «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
24 февраля 2021, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 6
Б
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Сёдерберг (Кейн, Дебринкэт) – 08:11' (5x4)   0:2 Кейн (Зутер, Янмарк) – 10:03' (5x5)   1:2 Аткинсон (Дженнер) – 11:34' (5x5)   2:2 Лайне (Джонс, Рослович) – 20:48' (5x4)   2:3 Хагель (Кейн, Сёдерберг) – 28:12' (5x5)   3:3 Лайне (Аткинсон, Джонс) – 29:24' (5x4)   3:4 Кубалик (Кит, Сёдерберг) – 35:05' (5x5)   3:5 Боквист (Кейн, Кубалик) – 43:37' (5x4)   4:5 Бьёркстранд (Рослович, Карлссон) – 50:00' (5x4)   5:5 Бьёркстранд (Лайне) – 56:00' (5x5)   5:6 Дебринкэт – 65:00' (ПБ)
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