«Чикаго» обыграл «Коламбус» в серии послематчевых буллитов

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде в серии буллитов переиграл «Коламбус Блю Джекетс». Счёт встречи – 6:5.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Карл Сёдерберг, Патрик Кейн, Брэндон Хагель, Доминик Кубалик, Адам Боквист и Алекс Дебринкэт. Российский защитник Никита Задоров за 22.08 на площадке совершил четыре броска по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

За «Коламбус» голы забили Кэм Аткинсон, Патрик Лайне (2) и Оливер Бьёркстранд (2). Форвард Михаил Григоренко за 10.02 на льду результативными действиями не отметился. Защитник Владислав Гавриков за 25.34 сделал один бросок по воротам соперника, его показатель полезности составил «0».

Следующий матч 26 февраля команды проведут между собой, затем «Чикаго» 28 февраля и 1 марта примет «Детройт Ред Уингз», а «Коламбус» 27 и 28 февраля проведёт выездные встречи с «Нэшвилл Предаторз».