«Детройт» проиграл «Нэшвиллу», Наместников без очков

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Филип Форсберг и Ээли Толванен. Российский форвард «Детройта» Владислав Наместников за 15.26 на площадке нанёс три броска по воротам соперника, его показатель полезности составил «0».

Следующий матч 26 февраля команды проведут между собой, затем «Нэшвилл» 27 и 28 февраля примет «Коламбус Блю Джекетс», а «Детройт» 28 февраля и 1 марта проведёт выездные встречи с «Чикаго Блэкхоукс».

Ранее в рамках игрового дня прошли ещё четыре матча: «Нью-Джерси Дэвилз» – «Баффало Сэйбрз» (1:4), «Вашингтон Кэпиталз» – «Питтсбург Пингвинз» (2:3 ОТ), «Коламбус Блю Джекетс» – «Чикаго Блэкхоукс» (5:6 Б), «Оттава Сенаторз» – «Монреаль Канадиенс» (5:4 Б).