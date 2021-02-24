Патрик Кейн в 15-й раз за карьеру в «Чикаго» набрал в матче минимум четыре очка

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» на выезде в серии буллитов переиграл «Коламбус Блю Джекетс». Счёт встречи – 6:5.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Карл Сёдерберг, Патрик Кейн, Брэндон Хагель, Доминик Кубалик, Адам Боквист и Алекс Дебринкэт, реализовавший решающий буллит. Главным героем встречи стал нападающий «Чикаго» Кейн, забросивший шайбу и оформивший ассистентский хет-трик.

Американский форвард в 15-й за карьеру в «Блэкхоукс» набрал минимум четыре очка в матче регулярки НХЛ, что является пятым результатом в клубной истории. Патрик повторил результат Стива Лармера. Рекордсменом «Чикаго» по матчам с 4+ баллами является Стэн Микита (39). Второе место по этому показателю занимает Денис Савар (33), топ-3 замыкает Бобби Халл (31). Также впереди Кейна на данный момент располагается Джереми Рёник (20).