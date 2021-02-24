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Пекка Ринне сравнялся с Евгением Набоковым по количеству матчей на ноль за карьеру в НХЛ

Пекка Ринне сравнялся с Евгением Набоковым по количеству матчей на ноль за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 2:0.

Главным героем матча стал голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне, отразивший 24 броска и не пропустивший ни одной шайбы. Шат-аут стал для финского голкипера первым в нынешнем сезоне и 59-м за карьеру в НХЛ. 38-летний голкипер разделил 19-е место по их количеству в истории лиги с Евгением Набоковым. 18-е место занимает Тюрк Брода с 61 сухим матчаем. Рекорд принадлежит Мартину Бродо – 125 шат-аутов.

Следующий матч 26 февраля команды проведут между собой, затем «Нэшвилл» 27 и 28 февраля примет «Коламбус Блю Джекетс», а «Детройт» 28 февраля и 1 марта проведёт выездные встречи с «Чикаго Блэкхоукс».

Флёри сделал 64-й шат-аут в карьере и разделил 16-е место в истории НХЛ с Лундквистом
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