Сергей Бобровский останется в запасе «Флориды» во втором матче подряд
Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский останется в запасе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз», который состоится 25 февраля во Флориде.
Главный тренер команды Джоэл Кенневилль объявил, что с первых минут на лёд выйдет канадский голкипер Крис Дриджер. Таким образом, россиянин будет исполнять роль запасного голкипера «Флориды» во второй встрече кряду.
26-летний канадец выходил в старте в четырёх из пяти последних матчей «пантер». В последнем матче с «Даллас Старз» он одержал четвёртую победу подряд, отразив 24 броска из 25. 32-летний Бобровский в нынешнем сезоне одержал пять побед в восьми матчах, пропуская в среднем за встречу 3,18 шайбы и отражая 88,9% бросков.
Кенневилль: Дриджер выдал хорошую серию. Ожидаем, что это даст толчок Бобровскому
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