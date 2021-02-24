Третьяк — о Суперсерии-1972: событие в одном ряду с полётом Гагарина. Все должны помнить

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады.
«В следующем году будем праздновать 50-летие Суперсерии, участники тех матчей встретятся в очередной раз. Игры 1972 года были уникальным событием – в одном ряду с полётом Гагарина и другими легендарными вехами отечественной истории.
Важно, чтобы наша страна знала о своих героях. Все поколения жителей России должны помнить, как национальная сборная впервые в истории поехала на матчи с заокеанскими профессионалами и показала яркий победный хоккей. Канадцы думали, что будут отгружать нам по 20 шайб в каждом матче.
Но мы тренировались по три раза в день и были готовы показать себя с самой лучшей стороны. И на равных сражались с лучшими игроками Северной Америки», – цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.
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