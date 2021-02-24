Кузнецов в конце раскатки развернул ворота «Вашингтона», чтобы по ним не бросил Малкин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» в овертайме на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:2.

Любопытный эпизод произошёл на предматчевой раскатке. Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, уходя последним с раскатки своей команды, развернул ворота. Российский форвард сделал это, чтобы лишить своего соотечественника Евгения Малкина возможности реализовать свою примету и забросить шайбу в чужие ворота в конце своей разминки.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Примечательно, что именно Малкин открыл счёт в матче, реализовав большинство на седьмой минуте первого периода. В ходе матча команда Питера Лавиолетта вела со счётом 2:1, но в итоге «столичные» уступили в овертайме. Примечательно, что в нынешнем сезоне команды встречались уже пять раз. «Питтсбург» одержал четыре победы, и все они оказались волевыми.