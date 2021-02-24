«Эдмонтон» победил «Ванкувер», отыграв три шайбы по ходу встречи

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» в гостях победил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 4:3, проигрывая 0:3 по ходу встречи.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Доминик Кагун (2), Коннор Макдэвид и Тайлер Эннис. За «Ванкувер» забили Бо Хорват, Тайлер Майерс и Элиас Петтерссон.

Эта победа стала для «Эдмонтона» четвёртой подряд, в последних 12 матчах «Ойлерз» проиграли только дважды. Для «Кэнакс» это поражение стало третьим подряд, из последних 12 игр «Ванкувер» победил лишь два раза.

Следующий матч 26 февраля команды проведут между собой, затем «Эдмонтон» 28 февраля, 2 и 4 марта примет «Торонто Мэйпл Лифс», а «Ванкувер» 2 и 3 марта проведёт выездные встречи с «Виннипег Джетс».