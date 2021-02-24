Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лямся — о сопернике в плей-офф: не думаю, что «Салавату» нужно тратить на это свою энергию

Лямся — о сопернике в плей-офф: не думаю, что «Салавату» нужно тратить на это свою энергию
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился мыслями после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:1).

«Думаю, что мы показали солидную игру. Перед матчем говорили о действиях в обороне. Первый период сыграли здорово, выиграли 2:0. Отлично сыграли в неравных составах. Командная победа. Нам удалась игра. Я не переживаю из-за дисциплины. Да, были сегодня моменты с удалениями. Мы должны исправиться к плей-офф. Такие действия недопустимы.

Соперник по первому раунду плей-офф? Не думаю, что нужно тратить на это свою энергию. В таблице всё меняется. Большая плотность. Нам надо улучшать свою игру. Главное, что мы вошли в топ-4 на Востоке. Все, кто вышел в плей-офф, сильны. Мы будем готовиться к сопернику тогда, когда точно всё узнаем, на кого выходим», — цитирует Лямся пресс-служба уфимского клуба.

«Салават» продолжает погоню за «Авангардом». Все расклады перед плей-офф КХЛ
Интриг по-прежнему хватает, а на Западе до сих пор известны не все участники розыгрыша Кубка Гагарина.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021