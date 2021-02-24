Лямся — о сопернике в плей-офф: не думаю, что «Салавату» нужно тратить на это свою энергию

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся поделился мыслями после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (3:1).

«Думаю, что мы показали солидную игру. Перед матчем говорили о действиях в обороне. Первый период сыграли здорово, выиграли 2:0. Отлично сыграли в неравных составах. Командная победа. Нам удалась игра. Я не переживаю из-за дисциплины. Да, были сегодня моменты с удалениями. Мы должны исправиться к плей-офф. Такие действия недопустимы.



Соперник по первому раунду плей-офф? Не думаю, что нужно тратить на это свою энергию. В таблице всё меняется. Большая плотность. Нам надо улучшать свою игру. Главное, что мы вошли в топ-4 на Востоке. Все, кто вышел в плей-офф, сильны. Мы будем готовиться к сопернику тогда, когда точно всё узнаем, на кого выходим», — цитирует Лямся пресс-служба уфимского клуба.