Ерёменко вышел на первое место в регулярном чемпионате КХЛ по проценту отражённых бросков

Вчера, 23 февраля, голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко не пропустил ни одной шайбы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Автомобилистом» (6:0).
Ерёменко отразил все 15 бросков. В первом периоде он отбил четыре броска, во втором – четыре, в третьем – восемь. 40-летний вратарь в четвёртый раз сыграл на ноль в нынешнем сезоне. После этого матча многоопытный вратарь вышел на первое место в регулярном чемпионате КХЛ по проценту отражённых бросков.
В этом сезоне Ерёменко принял участие в 26 матчах, в которых одержал 16 побед при коэффициенте надёжности 1,75 (второй результат в КХЛ) и проценте отражённых бросков 93,6 (лучший результат в лиге). Встреча с «Автомобилистом» стала 14-й кряду для российского голкипера, в которой он не пропустил больше двух шайб за матч. В последний раз Ерёменко пропускал больше двух голов в матче 24 ноября 2020 года.
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