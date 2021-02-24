Philadelphia Inquirer: против Панарина нет доказательств, кроме слов подхалима Назарова

Обозреватель издания Philadelphia Inquirer Майк Сиелски прокомментировал ситуацию с обвинениями в адрес нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
«Артемий Панарин — смелый человек. Он высказался против российского лидера, поставив под угрозу своё доброе имя, а может даже и больше. Отсутствие Панарина в четверг в матче с «Филадельфией» будет громко говорить, кем он является, и рисках, на которые он пошёл. Нет никаких доказательств того, что Панарин что-то сделал не так в 2011 году, кроме слов Назарова — признанного подхалима власти. Тогда ему было около 20 лет, он ни в коем случае не был звездой. Думать, что такой инцидент можно было бы скрыть, чтобы защитить Артемия, было бы нарушением логики и правдоподобия.
В понедельник один из бывших партнёров Панарина отклонил просьбу об интервью, написав: «Я не хочу в этом участвовать». Это серьёзная проблема, потому что в этом виде спорта игроки более сдержанно относятся к социально-политическим вопросам, чем те, что играет в баскетбол или футбол. Но это делает позицию Артемия только достойной восхищения и опаснее. В любом случае Панарин говорит, что верит, что ноги нужны не только для того, чтобы кататься на коньках. Они нужны, чтобы вставать. Если в ночь со среды на четверг вы включите матч «Флайерз» — «Рейнджерс», то вспомните, кого и почему нет на льду», — отметил Сиелски.
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