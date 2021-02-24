Seattle Times: ужасно, и если история о Панарине окажется правдой, и если это будет не так

Обозреватель издания Seattle Times Джефф Бейкер прокомментировал историю с обвинениями нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении девушки в 2011 году.



«41 год назад сборная США победила Советский Союз в финале Олимпиады-1980 в Лейк-Плэсиде, и после этого хоккей навсегда изменился — и в Америке, и в России. В течение трёх последовавших десятилетий русские стали доминировать в НХЛ, Зал славы стал для них обычным явлением, как и крупные обладатели трофеев вроде Александра Овечкина. Но уникальный русский элемент на льду иногда может превращаться в необычные события вдали от него.



На этой неделе мы увидели пример такого случая, когда Артемий Панарин взял отпуск после обвинений в нападении на женщину 10 лет назад. Подробности были странными и пугающими. А необычный характер истории придаёт то, что команда его полностью поддерживает, предполагая, что он стал жертвой политического заговора, который осуществляют сторонники президента России.



Я встречал и сильно преувеличенные истории о спортсменах, которые якобы жестоко обращались с женщинами, и наоборот. В этой истории не хватает главного, чтобы обвинить Панарина, — нет жертвы, нет отчёта полиции и нет человека, заслуживающего доверие, который бы выдвинул обвинение. Единственное, что мы знаем, так это то, что Панарин — самый откровенный российский спортсмен, когда дело доходит до политики. В любом случае Андрей Назаров ещё не представил разумного объяснения той задержке с обвинениями, которая последовала после инцидента 2011 года.



Латвия — далёкое место, куда НХЛ не так просто отправить службу безопасности и требовать отчётов от полиции. Многие предыдущие истории с россиянами в НХЛ касались их связей с организованной преступностью и попытками вымогательства. Но факт есть факт: Россия — мировая держава, которая всё больше расходится с США, поэтому мы не должны удивляться тому, как всё это разыгрывается.



По правде говоря, мы, возможно, никогда не узнаем, была та девушка подвергнута нападению Панарина, или нет. Если эта причудливая история окажется правдой, это будет ужасно. Но, возможно, не менее ужасно это будет, если окажется неправдой — особенно если считать, что для Панарина это лишь предвестник будущих событий», — отметил Бейкер.

Назаров: обозначил свою гражданскую позицию, потому что мне стыдно перед отцом той девочки