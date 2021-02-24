Трэйкос — о ситуации с Панариным: это цирк, а ущерб «Рейнджерс» уже нанесён

Обозреватель Postmedia News Майкл Трэйкос прокомментировал обвинения в адрес нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Когда-то давно на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» располагался цирк братьев Ринглинг и на льду ледовой арены можно было увидеть слонов или понаблюдать за акробатами, которые болтаются на проволоке около табло. Цирк был настолько важен для города, что в 1928 году он заставил «Рейнджерс» весь финал Кубка Стэнли отыграть на выезде, а время домашних матчей регулярно переносили. Эти времена давно прошли, но, к несчастью для команды, цирк остался.

В нынешнем сезоне всё поглотила драма, которая разворачивается за пределами льда. Ранее в этом месяце клубу пришлось разорвать отношения с талантливым защитником Тони Деанджело. А в начале нынешней недели команда понесла ещё одну потерю, когда Артемий Панарин, лучший бомбардир «рейнджеров», взял отпуск после обвинений из России. Они исходят от бывшего тренера и могут быть политически мотивированными. Но для команды «Рейнджерс» ущерб уже нанесён. Это должен был быть сезон, в котором «синерубашечники» поднимутся в турнирной таблице: мало кто ожидал, что они попадут в плей-офф, но они должны были быть конкурентоспособными. Вместо этого — один пожар за другим», — отметил Трэйкос.