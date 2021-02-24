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Нападающий «Торонто» Александр Барабанов включён в протокол COVID-19

Нападающий «Торонто» Александр Барабанов включён в протокол COVID-19
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Александр Барабанов включён в протокол COVID-19 и может пропустить ближайшие матчи команды в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин включен в ковид-протокол. Помимо Барабанова в списке сейчас числятся ещё семь хоккеистов из различных клубов, а именно Каапо Какко («Нью-Йорк Рейнджерс»), Райан Дзингел («Оттава Сенаторз»), Джастин Браун, Трэвис Конечны, Скотт Лоутон, Оскар Линдблум и Якуб Ворачек (все – «Филадельфия Флайерз»).

23 февраля 26-летний форвард провёл восьмой матч в нынешнем сезоне, впервые за карьеру в НХЛ проведя на льду больше 10 минут. В этом сезоне Александр дебютировал в лиге и на данный момент ещё не набирал очков в НХЛ. В среднем за матч Барабанов играет чуть меньше семи минут (06.57). В активе олимпийского чемпиона 2018 года одно удаление при показателе полезности "-1".

Барабанов сыграл больше 10 минут впервые за карьеру в НХЛ, но снова не набрал очков
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