«Авангард» начнёт плей-офф КХЛ 2 марта, ЦСКА и «Ак Барс» стартуют на следующий день
Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации раскрыла некоторые нюансы расписания плей-офф.
Вне зависимости от занятой позиции по итогам регулярного чемпионата:
— серия первого раунда плей-офф с участием омского «Авангарда» возьмёт старт 2 марта,
— серии первого раунда плей-офф с участием ЦСКА (начинающего плей-офф дома) и «Спартака» (начинающего в гостях) начнутся в один день, в связи с тем, что их домашней площадкой является «ЦСКА Арена».
Предварительное расписание плей-офф
2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта – сроки серий пар 2-7, 3-6
3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта – сроки серий пар 1-8, 4-5
Окончательная сетка первого раунда станет известна после окончательного распределения мест среди участников плей-офф.
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