Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» начнёт плей-офф КХЛ 2 марта, ЦСКА и «Ак Барс» стартуют на следующий день

«Авангард» начнёт плей-офф КХЛ 2 марта, ЦСКА и «Ак Барс» стартуют на следующий день
Хоккей / КХЛ 0

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации раскрыла некоторые нюансы расписания плей-офф.

Вне зависимости от занятой позиции по итогам регулярного чемпионата:
— серия первого раунда плей-офф с участием омского «Авангарда» возьмёт старт 2 марта,
— серии первого раунда плей-офф с участием ЦСКА (начинающего плей-офф дома) и «Спартака» (начинающего в гостях) начнутся в один день, в связи с тем, что их домашней площадкой является «ЦСКА Арена».

Предварительное расписание плей-офф
2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта – сроки серий пар 2-7, 3-6
3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта – сроки серий пар 1-8, 4-5

Окончательная сетка первого раунда станет известна после окончательного распределения мест среди участников плей-офф.

«Салават» продолжает погоню за «Авангардом». Все расклады перед плей-офф КХЛ
Интриг по-прежнему хватает, а на Западе до сих пор известны не все участники розыгрыша Кубка Гагарина.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021