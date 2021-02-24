«Авангард» начнёт плей-офф КХЛ 2 марта, ЦСКА и «Ак Барс» стартуют на следующий день

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте организации раскрыла некоторые нюансы расписания плей-офф.

Вне зависимости от занятой позиции по итогам регулярного чемпионата:

— серия первого раунда плей-офф с участием омского «Авангарда» возьмёт старт 2 марта,

— серии первого раунда плей-офф с участием ЦСКА (начинающего плей-офф дома) и «Спартака» (начинающего в гостях) начнутся в один день, в связи с тем, что их домашней площадкой является «ЦСКА Арена».

Предварительное расписание плей-офф

2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта – сроки серий пар 2-7, 3-6

3, 5, 7, 9, 11*, 13*, 15* марта – сроки серий пар 1-8, 4-5

Окончательная сетка первого раунда станет известна после окончательного распределения мест среди участников плей-офф.