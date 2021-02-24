Давыдов: на фоне Мальцева Яшкин — крепкий исполнитель, музыку которому пишет Шипачёв

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о достижении нападающего московского «Динамо» Дмитрия Яшкина, забросившего 37 шайб в 58 матчах и повторившего клубный снайперский рекорд Александра Мальцева (37 голов в 37 матчах).

«Яшкин заслуживает самых хороших слов. Он — символ современного хоккея, в котором очень важно все то, что происходит на пятачке. Наверное, 90 процентов своих голов Дмитрий забил именно из этой зоны, это особое умение, работа и талант. Молодец, король пятачка!

Александр Николаевич — отдельная история. На мой взгляд, в истории нашего хоккея он — уникум. Не знаю другого форварда, у которого были бы такое изумительное чувство шайбы, глубокое понимание игры в любой точке площадки, неоотразимый бросок. Мальцев — виртуоз, игравший на самом высшем уровне любое хоккейное произведение.

Дима Яшкин нас, ветеранов «Динамо», очень радует. Но на фоне великого Мальцева он — крепкий исполнитель. И не нужно забывать, что хоккейную музыку ему пишет Вадим Шипачёв. Роль Шипачёва в нынешнем «Динамо» — самая главная. И как лидера команды, и как диспетчера, организатора игры. Ну и не нужно забывать Дмитрия Кагарлицкого, который своей тонкостью отлично дополняет силовые и пробивные качества Яшкина», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.