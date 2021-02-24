Давыдов: потенциал этого московского «Динамо» — минимум финал Кубка Гагарина

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о последних результатах московского «Динамо». Команда Владимира Крикунова одержала 10 побед в 11 матчах.

«Наверное, впервые с чемпионских времён мы ждём плей-офф с таким приподнятым настроением. Сравниваю игру «Динамо» с игрой традиционных фаворитов Запада — ЦСКА и СКА. На мой взгляд, бело-голубые ничуть не слабее «армейцев» Москвы и Питера ни по игре, ни по именам. Я бы даже сказал, что в последнее время мы посильнее. Потенциал этой команды — минимум финал Кубка Гагарина. С нетерпением жду плей-офф.

В первой половине чемпионата были травмы, плюс тренерские эксперименты с составом, которые выглядели сомнительно. Но где-то на стыке осени и зимы тренерский штаб переломил ситуацию, стабилизировал ход команды. Сработали трансферы со стороны руководства, добавила вратарская линия. Но всё это промежуточные выводы, главные будем делать по итогам сезона.

Иногда нет плотности в позиционной обороне, защитники во время атак не всегда успевают помочь форвардам, есть разрывы в линиях. Также нужно больше загружать пятачок соперника — молодые форварды должны брать пример с Яшкина и Шипачёва, выигрывать силовую борьбу, что-то интересное придумывать», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.