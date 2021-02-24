Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Давыдов: потенциал этого московского «Динамо» — минимум финал Кубка Гагарина

Давыдов: потенциал этого московского «Динамо» — минимум финал Кубка Гагарина
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о последних результатах московского «Динамо». Команда Владимира Крикунова одержала 10 побед в 11 матчах.

«Наверное, впервые с чемпионских времён мы ждём плей-офф с таким приподнятым настроением. Сравниваю игру «Динамо» с игрой традиционных фаворитов Запада — ЦСКА и СКА. На мой взгляд, бело-голубые ничуть не слабее «армейцев» Москвы и Питера ни по игре, ни по именам. Я бы даже сказал, что в последнее время мы посильнее. Потенциал этой команды — минимум финал Кубка Гагарина. С нетерпением жду плей-офф.

В первой половине чемпионата были травмы, плюс тренерские эксперименты с составом, которые выглядели сомнительно. Но где-то на стыке осени и зимы тренерский штаб переломил ситуацию, стабилизировал ход команды. Сработали трансферы со стороны руководства, добавила вратарская линия. Но всё это промежуточные выводы, главные будем делать по итогам сезона.

Иногда нет плотности в позиционной обороне, защитники во время атак не всегда успевают помочь форвардам, есть разрывы в линиях. Также нужно больше загружать пятачок соперника — молодые форварды должны брать пример с Яшкина и Шипачёва, выигрывать силовую борьбу, что-то интересное придумывать», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

«Играем за Крикунова». Игроки «Динамо» в третий раз за два года спасают своего наставника
Лидеры клуба не хотят лишних движений, а великий тренер готов превзойти достижение Владимира Юрзинова 28-летней давности.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021