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Новая маска Василевского меняет цвет в зависимости от температуры

Новая маска Василевского меняет цвет в зависимости от температуры
Хоккей / НХЛ 0

Аэрограф Сильви Марсоле на своей странице в «Твиттере» показала маску голкипера команды Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в новой раскраске.

Маска меняет цвет под воздействием разных температур. Марсоле отметила, что цвет будет меняться в момент, когда Василевский будет выходить на лёд.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Марсоле.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Марсоле.

В нынешнем сезоне Василевский принял участие в 14 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых одержал 10 побед. В среднем за матч российский голкипер «Лайтнинг» отражал 93,1% бросков с коэффициентом надёжности 2,01.

После 16 матчей «Тампа» занимает 4-е место в Центральном дивизионе и 7-е — в сводной таблице НХЛ. В активе команды 23 очка.

Василевский вышел на третье место в НХЛ по активной победной серии в матчах с одним клубом
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