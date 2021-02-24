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Анисин: Панарин чуть оттолкнул одну из девушек — максимум. И то не факт, что это произошло

Анисин: Панарин чуть оттолкнул одну из девушек — максимум. И то не факт, что это произошло
Хоккей / НХЛ 0
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Бывший игрок «Витязя» Михаил Анисин высказался об обвинениях в адрес форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

«Была там одна компания. То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал. Ударов, как утверждают, я не помню. Девочки сами были уже вдрабадан пьяные.

Был словесный конфликт? Сказали они нам пару фраз. Вроде даже в мой адрес. Максимум, что могло быть: Тёма слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было. Вы же представляете, что с тобой сделают, если попадёшь в такой скандал за границей?

Порядочные девочки, которым 18 лет, в три часа ночи в кабаках не сидят. Вы же понимаете? Они же не просто так бродили по гостинице в такое время суток. Их там было две-три компании. Может, с их стороны была лёгкая провокация, чтобы срубить денег с известных хоккеистов», — приводит слова Анисина телеграм-канал журналиста Михаила Зислиса.

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