Анисин: Панарин чуть оттолкнул одну из девушек — максимум. И то не факт, что это произошло

Бывший игрок «Витязя» Михаил Анисин высказался об обвинениях в адрес форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
«Была там одна компания. То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал. Ударов, как утверждают, я не помню. Девочки сами были уже вдрабадан пьяные.
Был словесный конфликт? Сказали они нам пару фраз. Вроде даже в мой адрес. Максимум, что могло быть: Тёма слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было. Вы же представляете, что с тобой сделают, если попадёшь в такой скандал за границей?
Порядочные девочки, которым 18 лет, в три часа ночи в кабаках не сидят. Вы же понимаете? Они же не просто так бродили по гостинице в такое время суток. Их там было две-три компании. Может, с их стороны была лёгкая провокация, чтобы срубить денег с известных хоккеистов», — приводит слова Анисина телеграм-канал журналиста Михаила Зислиса.
- 24 февраля 2021
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