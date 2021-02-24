Уилсон — о матче с «Питтсбургом»: «Вашингтон» не любит проигрывать этим парням

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился впечатлениями от матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:3).



«Мы не любим проигрывать этим парням. Это важные очки и важные матчи. На мой взгляд, если мы будем играть более собранно все 60 минут, то, возможно, сможем взять верх, забить победный гол или что-то в этом роде. И, безусловно, мы должны завершать встречу в свою пользу, когда дело доходит до овертайма. Но в такие моменты может случиться всякое», — приводит слова Уилсона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» в овертайме на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Малкин, Джейк Гюнцель и Каспери Капанен. За «Кэпиталз» голы забили Рихард Паник и Конор Шири.