Кэмпбелл: история с Панариным сомнительна, но надо воспринимать её всерьёз. Это Россия

Обозреватель The Hockey News Кен Кэмпбелл прокомментировал обвинения в адрес нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
«Я пока воздержусь вставать на чью-то сторону. Велика вероятность, что это неправда, но думаю, надо принимать это заявление всерьёз, особенно потому, что в нём говорится о нападении на молодую девушку. Не обязательно этому верить, но присмотреться и проверить эту историю стоит.
В ней отсутствует так много вещей! В Северной Америке такое заявление звучало бы неубедительно — выступает какое-то третье лицо, не предоставляет никаких доказательств, выдвигает обвинения и СМИ это подхватывают. В Северной Америке такого бы не случилось.
Но это Россия. Я там бывал, это совершенно другая страна с совершенно другими правилами. Поэтому историю надо воспринимать всерьёз, но при этом не забывать о контексте и том, что Панарин находится в политической оппозиции. История сомнительна, потому что вообще нет доказательств и потому что обвинения выдвинула не сама девушка, а кто-то другой. Но надо подождать, чем всё закончится», — сказал Кэмпбелл в подкасте The Hockey News.
- 24 февраля 2021
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