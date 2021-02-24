СКА продлил контракт с нападающим Спиридоновым на год
СКА подписал новое соглашение с нападающим Егором Спиридоновым, сообщается на официальной странице санкт-петербургской команды в «Твиттере».
Контракт будет действовать до окончания сезона 2021/2022.
В нынешнем сезоне 20-летний Спиридонов принял участие в двух встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, не отметившись результативными действиями при показателе полезности "-1". Кроме того, на счету российского нападающего семь матчей регулярного чемпионата МХЛ, в которых он забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи при коэффициенте полезности "+1" и шести минутах штрафного времени.
Спиридонов перешёл в СКА летом 2020 года в результате крупного обмена с участием «Амура» и «Металлурга».
СКА отыгрался с 0:3 в третьем периоде и победил «Куньлунь»
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