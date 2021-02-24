Ларс Юханссон: с «Локомотивом» и «Ак Барсом» ЦСКА будет играть так, будто это уже плей-офф

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон поделился ожиданиями от скорого начала плей-офф КХЛ и предстоящих матчей с «Локомотивом» и «Ак Барсом».



«Я чувствую себя хорошо накануне матчей плей-офф, но нужно быть сфокусированным на небольших деталях, которые всегда важны на этой стадии соревнований. Думаю, что нужно быть сконцентрированным и делать то, что я умею: стараться отбивать шайбы, чтобы быть уверенным в себе накануне столь важных встреч.



Также нужно продолжать налаживать коммуникацию и взаимодействие с партнёрами, которые в матче с «Северсталью», на мой взгляд, были на хорошем уровне: я всё время видел шайбу, мы хорошо понимали друг друга.



Нас ждут две тяжёлые встречи с «Локомотивом» и «Ак Барсом». Я думаю, что мы будем играть так, как будто это уже матчи стадии плей-офф. Это будет сложная концовка регулярного чемпионата с серьёзными соперниками.



Нам нужно быть готовыми на все сто процентов, показать нашу лучшую игру и действовать так, как от нас требует тренерский штаб», — приводит слова шведа пресс-служба «армейцев».

«Авангард» начнёт плей-офф КХЛ 2 марта, ЦСКА и «Ак Барс» стартуют на следующий день