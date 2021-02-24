Радулов может вернуться после травмы на следующей неделе. Пока он не тренируется на льду

Стали известны возможные сроки восстановления нападающего команды Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александра Радулова после травмы нижней части тела, информирует североамериканский журналист Майк Хейк на своей странице в «Твиттере».



Главный тренер клуба Рик Боунесс сообщил, что в «Далласе» надеются на возвращение 34-летнего игрока на следующей неделе. Пока Радулов не приступил к тренировкам на льду.



В нынешнем сезоне 34-летний российский нападающий Александр Радулов принял участие в восьми матчах регулярки, в которых забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+8» и шести минутах штрафного времени. В среднем Александр проводил на льду 17 минут 55 секунд.

«Даллас» поместил Александра Радулова в список травмированных