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Радулов может вернуться после травмы на следующей неделе. Пока он не тренируется на льду

Радулов может вернуться после травмы на следующей неделе. Пока он не тренируется на льду
Хоккей / НХЛ 0

Стали известны возможные сроки восстановления нападающего команды Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александра Радулова после травмы нижней части тела, информирует североамериканский журналист Майк Хейк на своей странице в «Твиттере».

Главный тренер клуба Рик Боунесс сообщил, что в «Далласе» надеются на возвращение 34-летнего игрока на следующей неделе. Пока Радулов не приступил к тренировкам на льду.

В нынешнем сезоне 34-летний российский нападающий Александр Радулов принял участие в восьми матчах регулярки, в которых забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+8» и шести минутах штрафного времени. В среднем Александр проводил на льду 17 минут 55 секунд.

«Даллас» поместил Александра Радулова в список травмированных
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