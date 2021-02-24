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Лучший бомбардир «Нефтехимика» Либор Гудачек стал игроком «Лозанны»

Лучший бомбардир «Нефтехимика» Либор Гудачек стал игроком «Лозанны»
Хоккей / НХЛ 0
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Экс-нападающий «Нефтехимика» Либор Гудачек стал игроком швейцарской «Лозанны», сообщает официальный сайт команды.

30-летний хоккеист подписал контракт до конца сезона.

Ранее словак расторг контракт с клубом из Нижнекамска по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне Гудачек принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых набрал 38 (17+21) баллов при показателе полезности «+2». Ранее в КХЛ словацкий форвард провёл 151 встречу за братиславский «Слован» и набрал 58 (26+32) очков.

Нападающий имеет большой опыт выступлений за национальную команду Словакии на чемпионатах мира. На мировых первенствах Гудачек провёл 44 матча, отметившись 8 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами. Либор является серебряным призёром чемпионата мира 2012 года. Брат хоккеиста, голкипер Юлиус Гудачек, защищает ворота «Спартака».

«Нефтехимик» расторг контракт с Либором Гудачеком
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