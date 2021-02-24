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NY Post: «Рейнджерс» надеются, что Панарин вернётся скоро, но не собираются давить

NY Post: «Рейнджерс» надеются, что Панарин вернётся скоро, но не собираются давить
Хоккей / НХЛ 0
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Журналист New York Post Ларри Брукс опроверг информацию о том, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин из-за обвинений в избиении девушки в баре в Риге в 2011 году попросил отпуск на две недели.

«Никаких сроков по времени отсутствия Панарина не установлено. Надёжный источник опроверг информацию о том, что он попросил отпуск на две недели. В «Рейнджерс» надеются, что Панарин вернётся скорее раньше, чем позже, но не собираются давить на него. В течение этого времени он будет у себя дома в Коннектикуте», — приволит слова Брукса New York Post.

Напомним, что недавно российский тренер Андрей Назаров дал интервью, в котором сообщил, что экс-форвард «Витязя», а ныне нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2011 году в Риге избил 18-летнюю девушку.

Ранее Панарин покинул расположение команды.

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