Назаров — о ситуации с Панариным: я не соврал, а вы уже сами дальше думайте, что там было

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров прокомментировал собственные обвинения в адрес нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.



«Анисин же всё подтвердил. Инцидент был, полиция приезжала. О чём тут ещё говорить?



Я же не соврал, никого не обманул. Сказал правду. И не считаю, что исказил ситуацию. Вам же Анисин говорит, что Панарин атаковал девушку. А вы уже сами дальше думайте, что там было — толчок, удар, пинок.



Находился ли я в том баре, когда туда приехала полиция? Если бы я там был, мой рассказ звучал бы иначе. Я ведь тоже не идиот, чтобы придумывать, будто находился в центре скандала. Это ведь серьёзные вещи с последствиями. Мы не играемся словами.



Повторяю, скандал был, Назаров оказался прав. И если приехала полиция — там что-то ведь было, согласитесь. Вы ведь в Европе бываете. И понимаете, что просто так она не приезжает.



Искали полицейские Панарина по гостинице? Искали его конкретно. Дёрнули Аниську — девушки сказали: «Не он».



Каким был бы справедливый выход из этой истории? Очень тяжёлый вопрос, я не смогу ответить. Но я уже извинился перед отцом той девушки.



Десять лет назад? Почему же — сейчас.



Значит, эта девушка существует? А вы считаете, я её выдумал? Думаю, она живая и невредимая, ещё помнит ту историю. Не понимаю, зачем вы все выгораживаете Панарина… И знаете, я всё уже сказал по этой теме, не хочу её больше пиарить.



Что скажу Панарину, если встречу его? Мы не встретимся. Я сделаю всё, чтобы с Панариным не пересекаться. Мне он несимпатичен», — приводит слова Назарова Матч ТВ.

Анисин: Панарин чуть оттолкнул одну из девушек — максимум. И то не факт, что это произошло