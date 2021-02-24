Назаров — о ситуации с Панариным: я не соврал, а вы уже сами дальше думайте, что там было

Бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров прокомментировал собственные обвинения в адрес нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
«Анисин же всё подтвердил. Инцидент был, полиция приезжала. О чём тут ещё говорить?
Я же не соврал, никого не обманул. Сказал правду. И не считаю, что исказил ситуацию. Вам же Анисин говорит, что Панарин атаковал девушку. А вы уже сами дальше думайте, что там было — толчок, удар, пинок.
Находился ли я в том баре, когда туда приехала полиция? Если бы я там был, мой рассказ звучал бы иначе. Я ведь тоже не идиот, чтобы придумывать, будто находился в центре скандала. Это ведь серьёзные вещи с последствиями. Мы не играемся словами.
Повторяю, скандал был, Назаров оказался прав. И если приехала полиция — там что-то ведь было, согласитесь. Вы ведь в Европе бываете. И понимаете, что просто так она не приезжает.
Искали полицейские Панарина по гостинице? Искали его конкретно. Дёрнули Аниську — девушки сказали: «Не он».
Каким был бы справедливый выход из этой истории? Очень тяжёлый вопрос, я не смогу ответить. Но я уже извинился перед отцом той девушки.
Десять лет назад? Почему же — сейчас.
Значит, эта девушка существует? А вы считаете, я её выдумал? Думаю, она живая и невредимая, ещё помнит ту историю. Не понимаю, зачем вы все выгораживаете Панарина… И знаете, я всё уже сказал по этой теме, не хочу её больше пиарить.
Что скажу Панарину, если встречу его? Мы не встретимся. Я сделаю всё, чтобы с Панариным не пересекаться. Мне он несимпатичен», — приводит слова Назарова Матч ТВ.
- 24 февраля 2021
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