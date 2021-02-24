Людучин: Назаров наговаривает на Панарина. Это месть за его политическую позицию

Бывший нападающий клубов КХЛ Роман Людучин поделился мнением о ситуации с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.



«Многие ждали моей реакции на скандальное интервью Назарова, в котором он обвинил Артемия Панарина в нападении на девушку в Риге. Я специально не выходил в эфир с непроверенной информацией и, общаясь с очевидцами той истории, восстанавливал ход событий того вечера буквально по крупицам.



Я пообщался с недавно добравшимся до нового клуба в Словакии Михаилом Анисиным, который в 2011 году был одноклубником Панарина по «Витязю». По словам Анисина, после матча в Риге у ребят было несколько выходных и они компанией из нескольких человек действительно расслаблялись в работавшем тогда в Риге КХЛ-баре, распивая горячительные напитки.



Ребята общались с подвыпившими латвийскими девушками, которые, вероятно находились в заведении неслучайно и вели охоту за состоятельными хоккеистами, заглянувшими в провинциальную Ригу. Анисин подтвердил, что имела место перепалка с одной из таких девиц, но никто никого не бил, не было никакой полиции и уголовного дела.



Очевидно, что Назаров наговаривает на Панарина. Возможно, это месть Артёму за его политическую позицию от Назарова, количество ваты в голове которого в последние годы превысило всяческие пределы.



Кстати, в хоккейной тусовке известен тот факт, что в «Витязе» Панарин был любимцем Назарова, и впоследствии, когда Назаров стал тренером «Северстали», он очень хотел видеть Панарина в своей новой команде, но тот отказал бывшему тренеру, после чего их отношения испортились и Назаров не упускал повода уколоть бывшего любимца.



Кстати, со стороны партнёров по «Витязю» отношение к Панарину было очень специфическим. Однажды, очень давно, мы отдыхали за соседними столами в одном из заведений Москвы, и под конец вечера, когда я уходил домой, встретил сидящего у гардероба грустного Панарина и спросил, почему он не идет домой. Он ответил, что парни из команды ушли, не закрыли счёт и оставили его одного.



Я, конечно же, оплатил счёт и выручил будущую звезду НХЛ. А вскоре после матча «Спартак» — «Витязь» в Сокольниках он передал мне деньги. Я считаю это поступком порядочного человека. Кто бы мог подумать, что спустя несколько лет эта «Золушка из «Витязя» станет одним из самых высокооплачиваемых хоккеистов планеты», — написал Людучин в своём телеграм-канале.

Анисин: Панарин чуть оттолкнул одну из девушек — максимум. И то не факт, что это произошло