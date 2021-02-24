«Питтсбург» забрал с драфта отказов защитника «Филадельфии»

Клуб Национальная хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» забрал с драфта отказов защитника «Филадельфии Флайерз» Марка Фридмана, сообщает североамериканский инсайдер и журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».



В нынешнем сезоне 25-летний канадец успел провести четыре матча, в которых результативными действиями не отметился.



Фридман был выбран на драфте НХЛ в 2014 году «Филадельфией» в третьем раунде под общим 86-м номером. Всего в НХЛ на его счету 11 матчей и одна результативная передача.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» в овертайме на выезде обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 3:2. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Малкин, Джейк Гюнцель и Каспери Капанен.