Антон Худобин отразил три броска подряд в матче с «Флоридой». Видео

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе Би-Би-энд-Ти-центр и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Во втором периоде при счёте 1:0, российский голкипер «Далласа» Антон Худобин отразил три броска подряд.

За матч российский голкипер отразил 43 броска из 43.

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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.