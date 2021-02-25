«Торонто» показал один из лучших стартов сезона в истории клуба

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
Как сообщает Sportsnet Stats в «Твиттере», 32 очка за 21 матч со старта сезона НХЛ – это второй показатель в истории франшизы «Торонто».
Лучший старт команда продемонстрировала в сезоне-1934/1935, набрав 33 очка за аналогичный отрезок.
Счёт в матче с «Калгари» был открыт лишь на 17-й минуте 3-го периода – канадский форвард Эндрю Манджапане вывел гостей вперёд. Спустя две минуты звёздный нападающий «Торонто» Вильям Нюландер сравнял счёт – 1:1, а уже в самом начале овертайма его точный бросок принёс его команде победу в матче.
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