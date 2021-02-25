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Ассистентский дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать крупную победу над «Колорадо»

Ассистентский дубль Капризова помог «Миннесоте» одержать крупную победу над «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Колорадо Эвеланш» на своём льду уступил «Миннесоте Уайлд» с крупным счётом 2:6.

В составе «Миннесоты» заброшенные шайбы на свой счёт записали Матс Цуккарелло, Зак Паризе, Маркус Фолиньо, Райан Хартман, Нико Штурм и Ник Бонино. За «Колорадо» отличились Джей Ти Комфер и Назем Кадри.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами и заработал показатель полезности «+1», проведя на льду 14 минут 4 секунды. Его соотечественник из «Эвеланш» Валерий Ничушкин заработал «-1» за 11.42 игрового времени.

Капризов заработал 14-е очко в сезоне, приняв участие в яркой комбинации «Миннесоты»
НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 6
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Капризов, Раск) – 09:44' (5x4)   1:1 Комфер (Жирар, Тэйвз) – 27:21' (5x5)   1:2 Паризе (Дамба, Фолиньо) – 32:31' (5x5)   1:3 Фолиньо (Хартман) – 35:11' (4x5)   2:3 Кадри (Рантанен, Макар) – 43:00' (5x4)   2:4 Хартман (Капризов, Цуккарелло) – 51:56' (5x5)   2:5 Штурм (Бьюгстад, Бонино) – 52:59' (5x5)   2:6 Штурм – 57:32' (en)
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