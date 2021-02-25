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«Кингз» одержали 6-ю победу кряду, обыграв «Сент-Луис», и поднялись на 3-е место в таблице

«Кингз» одержали 6-ю победу кряду, обыграв «Сент-Луис», и поднялись на 3-е место в таблице
Хоккей / НХЛ 0
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» на своём льду с минимальным счётом уступил «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2.

Счёт в матче был открыт лишь в середине встречи – отличился американский форвард «Кингз» Алекс Иафалло. Уже спустя 6 минут Андреас Атанасиу укрепил преимущество гостей. Распечатать голкипера Кэлвина Питерсена, защищавшего ворота «Лос-Анджелеса», хоккеисты «Сент-Луиса» смогли лишь за 2 минуты до конца встречи благодаря точному броску Оскара Сундквиста.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Лос-Анджелес Кингз», набрав 21 очко в 18 играх, поднимается на 3-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Сент-Луис Блюз» (22) – на 2-м месте.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 05:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Иафалло (Браун, Мяяття) – 30:24' (5x5)   0:2 Атанасиу (Вагнер, Макдермид) – 36:08' (5x5)   1:2 Сундквист (О'Райлли, Перрон) – 58:14' (6x5)

В другой встрече дня «Аризона Койотс» по буллитам обыграл «Анахайм Дакс» — 4:3.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 февраля 2021, четверг. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 3
Б
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Комтуа (Хаканпяя, Фаулер) – 19:48' (5x5)   0:2 Махура (Стил) – 27:58' (5x5)   0:3 Джонс (Комтуа, Фаулер) – 35:46' (5x4)   1:3 Питлик (Экман-Ларссон, Истерли) – 50:05' (5x5)   2:3 Чикран (Гарланд, Кессел) – 51:49' (5x5)   3:3 Кессел (Гарланд, Экман-Ларссон) – 56:39' (5x5)   4:3 Дворак – 65:00' (ПБ)
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