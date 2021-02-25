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«Кингз» одержали 6-ю победу кряду, обыграв «Сент-Луис», и поднялись на 3-е место в таблице

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» на своём льду с минимальным счётом уступил «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2.

Счёт в матче был открыт лишь в середине встречи – отличился американский форвард «Кингз» Алекс Иафалло. Уже спустя 6 минут Андреас Атанасиу укрепил преимущество гостей. Распечатать голкипера Кэлвина Питерсена, защищавшего ворота «Лос-Анджелеса», хоккеисты «Сент-Луиса» смогли лишь за 2 минуты до конца встречи благодаря точному броску Оскара Сундквиста.

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«Лос-Анджелес Кингз», набрав 21 очко в 18 играх, поднимается на 3-е место в турнирной таблице Западного дивизиона НХЛ. «Сент-Луис Блюз» (22) – на 2-м месте.

В другой встрече дня «Аризона Койотс» по буллитам обыграл «Анахайм Дакс» — 4:3.

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