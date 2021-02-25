Боунесс: Худобин делает сейвы, когда они нужны «Далласу»

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флоридой Пантерз» (2:0). Первой звездой матча признан российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 43 сейва.

«Действительно», Антон был очень хорош два вечера подряд. Трудно сравнивать матчи, но когда нам нужны сейвы, он их делает», — сказал Боунесс.

Второй звездой стал защитник «Далласа» Йон Клингберг, который забил победный гол. Третья звезда – нападающий «Флориды» Александр Барков.



34-летний Худобин оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне и 10-й – за карьеру в лиге. В этом регулярном чемпионате он принял участие в девяти матчах, в которых одержал четыре победы при коэффициенте надёжности 2,35.