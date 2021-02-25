«Аризона» повторила крайне редкое достижение в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотс» дома обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 4:3 Б.
Расписание матчей «Аризоны» в регулярном чемпионате НХЛ.
Примечательно, что «Аризона» обыграла «Анахайм» во втором матче кряду, уступая в ходе встречи в три шайбы. Подопечные Рика Токкета повторили крайне редкое достижение в НХЛ. «Койотс» стали всего второй командой в истории лиги, которой удалось одержать две победы кряду над одним и тем же соперником, проигрывая в каждой из встреч в три шайбы. В апреле 1983 года «Квебек Нордикс» дважды подряд одержал подобные победы над «Хартфорд Уэйлерс».
Теперь «Аризона» 27 и 28 февраля примет «Колорадо Эвеланш», а «Анахайм Дакс» 28 февраля сыграет с «Вегас Голден Найтс».
«Аризона» впервые за 15 лет выиграла в основное время матч, отыграв дефицит в три шайбы
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