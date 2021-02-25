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Худобин стал седьмым российским голкипером в истории НХЛ, отыгравшим 10 матчей на ноль

Худобин стал седьмым российским голкипером в истории НХЛ, отыгравшим 10 матчей на ноль
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе Би-Би-энд-Ти-центр и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Первой звездой матча признан российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 43 сейва. 34-летний Худобин оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне и 10-й – за карьеру в лиге. Худобин стал седьмым российским голкипером в истории НХЛ, отыгравшим 10 матчей на ноль.

Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59), второе место занимает Николай Хабибулин (46), топ-3 замыкают Илья Брызгалов и голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (по 34). Пятое место занимает голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов (30). Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский располагается на шестом месте с 22 шат-аутами.

Худобин: в моей карьере были хорошие матчи, были плохие матчи. Сегодня был один из лучших
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