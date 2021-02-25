В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Даллас Старз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе Би-Би-энд-Ти-центр и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Первой звездой матча признан российский голкипер «Далласа» Антон Худобин, который совершил 43 сейва. 34-летний Худобин оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне и 10-й – за карьеру в лиге. Худобин стал седьмым российским голкипером в истории НХЛ, отыгравшим 10 матчей на ноль.
Национальный рекорд принадлежит Евгению Набокову (59), второе место занимает Николай Хабибулин (46), топ-3 замыкают Илья Брызгалов и голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (по 34). Пятое место занимает голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Семён Варламов (30). Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский располагается на шестом месте с 22 шат-аутами.
- 25 февраля 2021
-
10:40
-
10:15
-
10:00
-
09:34
-
09:25
-
09:00
-
08:35
-
08:19
-
08:09
-
08:05
-
07:36
-
07:24
-
06:10
-
06:00
-
05:38
-
05:36
-
04:35
-
03:53
-
03:41
-
03:28
- 24 февраля 2021
-
23:51
-
23:34
-
22:48
-
22:32
-
21:55
-
21:34
-
21:21
-
20:49
-
20:23
-
20:05
-
19:53
-
19:37
-
19:23
-
18:54
-
18:45