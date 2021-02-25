«Монреаль» не собирается вести поиски нового главного тренера

Генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен заявил, что не будет вести поиски нового главного тренера. Если Доминик Дюшарм сможет проявить себя, то из исполняющего обязанности главного тренера он станет полноценным тренером команды, сообщает TSN.

47-летний специалист на протяжении нескольких лет занимал должность главного тренера молодёжной сборной Канады. В 2017 году канадская молодёжка под руководством Дюшарма завоевала серебряные медали, а спустя год — золотые.

Последние два сезона Дюшарм провёл в качестве помощника главного тренера «Монреаля», после того как присоединился к тренерскому штабу команды в апреле 2018 года после 10 сезонов работы в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека.