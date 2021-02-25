Источник: «Нефтехимик» расторг контракт с Гудачеком, чтобы не платить зарплату за 2 месяца

Вчера, 24 февраля, экс-нападающий «Нефтехимика» Либор Гудачек стал игроком швейцарской «Лозанны». Ранее словак расторг контракт с клубом из Нижнекамска по соглашению сторон.

Издание «Реальное время» сообщает, что в руководстве «Нефтехимика» прокомментировали решение отпустить Гудачека, отметив, что это наиболее выгодно для нижнекамского клуба с финансовой точки зрения. Директор клуба Игорь Ларионов сообщил изданию, что к этому решению стороны пришли по обоюдному согласию.

Если бы словацкий форвард остался в составе «Нефтехимика» на последние две встречи регулярного чемпионата с «Северсталью» и «Торпедо», то клубу пришлось бы выплатить ему зарплату за март и апрель включительно — то есть за всю сумму контракта.