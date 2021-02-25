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Вайсфельд: проблема «Динамо» в том, что вратарь Ерёменко переиграл Бочарова и Гарипова

Вайсфельд: проблема «Динамо» в том, что вратарь Ерёменко переиграл Бочарова и Гарипова
Хоккей / КХЛ 0
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Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о выступлении московского «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Главная ударная мощь «Динамо» — первое звено Вадима Шипачёва, но и остальные ребята подтянулись. Здорово прибавил Муранов, стабильнее начал играть защитник Сергеев, как и его партнёр Миронов. Сильно выглядит Чайковски. Наконец-то ожил Дмитрий Кагарлицкий.

Проблема, на мой взгляд, в том, что вратарь Ерёменко переиграл Бочарова и Гарипова. Это делает честь Александру, но те-то ребята что? Вы перспективны, на вас возлагают надежды, а вас переигрывает 40-летний спортсмен. Теперь нужно понять, сможет ли Ерёменко отыграть весь плей-офф. Риск в этом плане серьёзный. Это может стать некой проблемой для Владимира Крикунова», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Ерёменко: прекрасно понимаю, что любой матч может стать для меня последним
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