Вайсфельд: в моём понимании «Йокерит» надо было снять с чемпионата за все их дела

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о выступлении «Йокерита» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Йокерит» — такая команда, которую надо вынести за скобки. В моём понимании финнов, по-хорошему, надо было снять с чемпионата за все их дела. Просто нельзя было портить соревнование, поэтому лига сделала всё возможное и даже невозможное, чтобы «джокеры» чемпионат доиграли. Посмотрите, теперь вот мы узнаём, что «Йокерит» будет играть все матчи плей-офф на выезде, включая домашние встречи. Это абсурдная ситуация, но другого выхода нет», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.

24 февраля КХЛ сообщила, что после консультаций с финским правительством и КХЛ «Йокерит» принял решение провести домашние матчи плей-офф на аренах соперников.

Финский «Йокерит» проведёт все матчи плей-офф КХЛ на аренах соперников