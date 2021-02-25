Вайсфельд: в моём понимании «Йокерит» надо было снять с чемпионата за все их дела

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд поделился мнением о выступлении «Йокерита» в регулярном чемпионате КХЛ.
«Йокерит» — такая команда, которую надо вынести за скобки. В моём понимании финнов, по-хорошему, надо было снять с чемпионата за все их дела. Просто нельзя было портить соревнование, поэтому лига сделала всё возможное и даже невозможное, чтобы «джокеры» чемпионат доиграли. Посмотрите, теперь вот мы узнаём, что «Йокерит» будет играть все матчи плей-офф на выезде, включая домашние встречи. Это абсурдная ситуация, но другого выхода нет», — сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
24 февраля КХЛ сообщила, что после консультаций с финским правительством и КХЛ «Йокерит» принял решение провести домашние матчи плей-офф на аренах соперников.
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